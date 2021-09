Prefeitura de Mossoró lança Campanha "Setembro Amarelo" nesta quinta-feira, 02

A Prefeitura de Mossoró lançará nesta quinta-feira (02), a programação da campanha "Setembro Amarelo”. A solenidade acontecerá no Teatro Municipal Dix-huit Rosado, às 14h e contará com a presença de autoridades e técnicos da saúde mental de Mossoró.

A campanha Setembro Amarelo tem como foco a prevenção ao suicídio e a valorização a vida. A programação lançada hoje, seguirá durante todo o mês com ações nos equipamentos das demais secretarias do município.

"Nossa programação visa atender um amplo leque de assuntos que estão relacionados entre si na área de saúde mental. O objetivo é debater pontos que são importantes para que a vida seja preservada por meio da devida atenção que a saúde pública municipal pode oferecer às pessoas que precisam desse atendimento especializado, de apoio e de tratamento", diz a coordenadora da Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Kalyana Fernandes.

Dentro da programação está previsto na sexta-feira (03), às 9h, a transmissão de uma live da Escola Cunha da Mota sob a responsabilidade de Dr. José Gilliano. O Hospital Psiquiátrico Milton Marques de Melo é a instituição responsável pela live.

Já o CRAS do bairro Santo Antônio, promoverá sob a responsabilidade do Ambulatório Materno-Infantil (AMI) e do Centro Clínico Vingt Rosado (PAM) do Bom Jardim, uma reunião para discutir a articulação com as Unidades Básicas de Saúde (UBS), PAM e AMI sobre o atendimento à saúde mental. A reunião está prevista para ocorrer a partir das 8h.

No lançamento hoje no teatro haverá ainda a exposição de quadros pintados pelos pacientes sobre o sentido da vida e de um livro produzido por estagiários de Psicologia.