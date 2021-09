Secretário diz que praças dos abolições 3 e 4 devem ser concluídas até o final do ano. As obras nos dois equipamentos, além da praça do SADE, no Santa Delmira, tiveram um atraso devido a um problema com a empresa contratada para realização do serviço. Os trabalhos foram retomados esta semana e, segundo o secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, Rodrigo Lima, a secretaria está investindo para que as praças dos abolições sejam entregues ainda este ano, enquanto a do SADE, pelo seu porte maior, deverá ser entregue apenas em 2022.

O jornalista Cezar Alves, do Portal MOSSORÓ HOJE, conversou, nesta sexta-feira (3), com o secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, Rodrigo Lima, sobre as obras das praças dos Abolições 3 e 4 e do Santa Delmira.

As obras haviam sido paralisadas no mês de agosto, devido a um problema com a empresa contratada para a realização dos serviços. Moradores, principalmente do Abolição 3, chegaram a fazer diversas reclamações cobrando a retomada dos trabalhos.

Na época, a prefeitura notificou a empresa Octha Engenharia LDTA, adotando todas as medidas cabíveis para o retorno das obras, que foram reiniciadas esta semana.

Segundo Rodrigo Lima, apesar da paralisação, não houve grande prejuízo no prazo de entrega dos equipamentos, sendo necessário apenas um pequeno aditivo.

Ainda conforme o secretário, as praças dos Abolições 3 e 4 serão entregues aos moradores até o final do ano. Já a chamada Praça do SADE, no Santa Delmira, devido às suas dimensões maiores, será entregue apenas em 2022.

O investimento da prefeitura de Mossoró nos três equipamentos gira em torno de R$ 2 milhões, conforme Rodrigo Lima.