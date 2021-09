O curioso caso dos jogadores com mais de 35 anos em 2021.



O ano de 2021 foi incrível para o futebol. Tivemos Olímpiadas, Liga dos Campeões, Copa América, Euro Copa e etc. Mas dentro dessas competições, há algo que chama a atenção dos mais atentos. Acontece que alguns jogadores com idade considerada avançada para o esporte, segundo alguns, continuam fazendo ótimas temporadas, além de ganhar títulos importantes. E é esse o principal assunto do nosso artigo. A seguir você vai conferir:

•Quem são alguns dos jogadores com mais de 35 que fizeram história em 2021

•O que os comentaristas esportivos acham da longevidade dos jogadores

•Como as casas de apostas/apostadores levam a idade em consideração

•E muito mais





Thiago Emiliano da Silva - Aos 36 anos campeão da Liga dos Campeões da Europa em 2021

Thiago Silva já foi um dos zagueiros mais respeitados do mundo, foi multicampeão no PSG e capitão da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014. Entretanto, uma série de controvérsias envolvendo sua posição de capitão na Seleção Brasileira, somado a inúmeras eliminações do PSG, time que representou por anos, na Liga dos campeões, foi o bastante para o jogador receber uma chuva de críticas por sua postura dentro e fora de campo. Sua situação mudou quando foi contratado pelo Chelsea em 28 de agosto de 2020.

O jogador foi contratado com custo zero já que o seu contrato com o PSG tinha acabado e o time francês decidiu não renovar. O jogador era visto com tanta desconfiança que o Chelsea o contratou por apenas uma temporada com a opção de renovação. Mas o resultado final não poderia ter sido melhor tanto para Thiago Silva quanto para o Chelsea. Na sua primeira temporada com a camisa dos blues (2020-2021), o jogador foi capaz de conquistar sua primeira Liga dos Campeões, feito que o PSG ainda não conseguiu em sua história. Detalhe: O jogador vai fazer 37 anos em 22 de setembro de 2021.





Daniel Alves da Silva - Aos 38 anos campeão Olímpico pela Seleção Brasileira

Este definitivamente é um caso que impressiona. Atualmente Daniel Alves é o jogador com mais títulos oficiais na história, à frente de nomes como Messi e Iniesta, seus ex-colegas de equipe. Em 2021, Daniel Alves foi campeão Olímpico aos 38 anos de idade, o que faz dele o jogador de futebol mais velho a alcançar o feito.

O interessante é que em 2019 ele foi eleito o melhor jogador da Copa América, o que nos mostra que ele é bastante consistente. Outro detalhe importante é que a próxima Copa do Mundo de Futebol da FIFA está prestes a acontecer, não seria absurdo algum se Daniel Alves for convocado para a competição.

Gianluigi Buffon Masocco - Aos 43 anos recusou proposta do Barcelona

Gianluigi Buffon Masocco, ou simplesmente Buffon, é um caso impressionante dentro do futebol. Foi campeão da Copa do Mundo em 2006, mas em 2021 ainda estava defendendo um grande clube da Europa, a Juventus. Tudo bem que seu papel foi de reserva imediato, mas considerando que estamos falando de um jogador de 43 anos, continua sendo um feito expressivo.

O goleiro italiano ainda confirmou que recusou uma proposta do Barcelona. O motivo de sua escolha foi que, segundo o próprio, ele não queria repetir o papel de reserva por mais uma temporada. Buffon decidiu assinar com Parma Calcio para a próxima temporada, 2021-2022, time da segunda divisão italiana que revelou o jogador há algumas décadas.

A opinião dos comentaristas esportivos

Vários comentaristas esportivos, pessoas como Luiza Correia, você pode conferir mais sobre ela aqui, afirmam que os casos de jogadores perto dos 40 jogando em alto nível vão ser mais comuns no futuro. Estamos diante da evolução do futebol. Agora temos centros de treinamento especializados onde verdadeiros cientistas trabalham para extrair o melhor de cada jogador. Na época em que Ronaldo o fenômeno teve uma lesão nos joelhos, segundo o próprio jogador, nenhum médico tinha conhecimento de uma lesão daquele tipo. Atualmente, temos muito mais estrutura e conhecimento.

Outro fato importante que favorece a longevidade dos jogadores de futebol é que vivemos na era das redes sociais. Se na década de 90 e começo dos anos 2000 os jogadores conseguiam ir para boates, beber e festejar sem serem notados, atualmente isso é quase impossível. Os passos dos principais jogadores do mundo estão sendo monitorados de perto pelos torcedores e jornalistas.

A mudança nas casas de apostas

Houve um tempo em que a idade do elenco de um time de futebol era um dos fatores mais importantes levados em conta pelos principais apostadores do mundo. Hoje em dia, nas casas de apostas de futebol como as da seguinte lista, https://mightytips.com.br/, os apostadores estão mais preocupados com outras coisas. É bem verdade que a idade dos jogadores é um fator importante, mas não tanto quanto costumava ser.

Considerações finais

Estamos vivendo uma época mágica para os jogadores de futebol. Jogadores de elite estão fazendo coisas que há alguns anos eram consideradas improváveis. O mais interessante disso é a forma como isso influência o mercado. Podemos constatar que muitos clubes vão passar a contratar jogadores acima dos 30 anos por várias temporadas sem medo de acabar perdendo o investimento. Um bom exemplo disso é Cristiano Ronaldo, atualmente jogando na Juventus, jogador de 36 anos que certamente é o sonho de consumo de vários clubes de futebol.