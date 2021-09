"Cuidar dos animais é cuidar também da saúde pública”, diz Allyson Bezerra

O prefeito recebeu, na tarde desta sexta-feira (3), protetores e cuidados para discutir políticas públicas para a causa animal em Mossoró. O encontro aconteceu no Palácio da Resistência e contou com a participação da equipe técnica da secretaria de saúde e do vereador Genilson Alves. Entre as pautas, foi discutido a implementação de políticas públicas para a causa animal, como a política de castração de forma efetiva no município.