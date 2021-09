Mossoró reiniciou fiscalizações do CCZ, após contratação de veterinários

São serviços como atendimento à população com relação a diligências de inspeção, às zooinspeções sanitárias para fiscalização de criadouros ilegais de animais e averiguação de abandono e maus-tratos. Os serviços estavam parados por falta de profissionais e foram retomados com após processo seletivo realizado no início do ano. A população pode fazer denúncias que envolvam situações ilegais envolvendo animais e com consequências na saúde pública, por meio do telefone 3315-4833. O horário de atendimento vai das 7h às 11h e das 13h às 17h.