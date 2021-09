Vacinação em Mossoró acontecerá no Ginásio Pedro Ciarlini nesta terça, 7. A secretaria de saúde informou que manterá a aplicação de doses contra a Covid-19 neste feriado. Podem procurar a unidade qualquer pessoas com 18 anos ou mais, para aplicação de qualquer uma das doses, bem como grávidas, lactantes (mães que amamentam crianças até 12 meses) e puérperas da faixa etária dos 12 aos 17 anos. A vacinação acontecerá das 8h às 16h.

Durante o feriado de 7 de setembro, da Independência do Brasil, a Prefeitura de Mossoró manterá a vacinação contra a Covid-19. As doses seguirão sendo aplicadas pelas equipes de saúde nesta terça-feira, no Ginásio Municipal Esportivo Pedro Ciarlini.

A população convocada para a imunização poderá procurar o ginásio das 8h às 16h. "Não é de hoje que o município de Mossoró tem adotado a política de vacinar a sua população todos os dias sempre que tivermos doses. Esta vacinação inclui até os dias de sábado, domingo e feriados. Vacinamos assim porque entendemos que cuidar da saúde do nosso povo é mais importante e a dose impede casos graves da Covid-19, internações e mortes", disse Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

RN MAIS VACINA

Até as 13h10 de hoje (06), a plataforma RN Mais Vacina registrava 190.802 pessoas parcialmente vacinadas, ou seja, quem tomou ao menos uma dose do imunizante. O total de pessoas vacinadas com as duas doses chegava a 94.560, sendo 5.094 com dose única (Janssen).

ADIANTAMENTO DE DOSES

O município informa que as pessoas que tomaram a primeira dose (Astrazeneca e Pfizer) até dia 13 de julho, já podem tomar a segunda dose (D2).

O adiantamento segue diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESP/RN).

A Secretaria Municipal de Saúde Pública (SMS), segue com a vacinação das grávidas, lactantes (mães que amamentam crianças até 12 meses) e puérperas da faixa etária dos 12 aos 17 anos. Atualmente, ainda seguem sendo vacinados os adultos de 18 anos ou mais.