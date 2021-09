Ranking das cidades aponta Mossoró como um dos municípios mais inteligentes do Brasil

O município de Mossoró pela primeira vez na história, está entre os 100 melhores municípios brasileiros nos eixos Governança (97º) e Mobilidade (87º). O estudo realizado pela Urban Systems, por meio do Ranking das Smart Cities 2021 foi divulgado esta semana, e avalia o desempenho dos municípios do Brasil na execução das políticas públicas das diversas áreas administrativas.

Mossoró obteve destaque, por exemplo, no eixo Governança, em função de ações promovidas nos primeiros meses de 2021, inicialmente, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), com a disponibilização do aplicativo Mossoró Digital, a partir do qual o cidadão passou a contar com vasto leque de serviços referentes à limpeza pública, iluminação, asfaltamento de vias, entre outros, sendo, posteriormente, ampliado o rol de serviços para outras secretarias como as de Segurança Pública e Mobilidade, de Tributação e de Agricultura.

Além disso, contribuíram para o resultado as mudanças realizadas no Portal da Transparência da Prefeitura, que o tornou compatível com os requisitos legais exigidos pela Lei de Acesso à Informação.

Em “Mobilidade”, Mossoró ocupa a 87ª posição no ranking, ficando à frente de capitais como Maceió (AL), João Pessoa (PB), São Luís (MA) e Rio Branco (AC). Os indicadores utilizados no recorte “Mobilidade e Acessibilidade” são: Automóveis/habitantes; Idade Média da Frota de Veículos; Ônibus/Automóveis; outros modais de transportes (massa); Ciclovias; Conexões Rodoviárias entre estados; Destinos Aeroviários; Porcentagem de veículos de baixa emissão; Bilhete eletrônico de transporte público; Semáforos inteligentes; Mortes de trânsito.

No eixo “Governança”, Mossoró ficou na 97ª colocação do ranking. Os indicadores usados neste recorte são: Escolaridade do prefeito; Índice Firjan; Escola Brasil Transparente; Atendimento ao Cidadão por meio de App ou site; Conselhos; Lei de Uso e Ocupação do Solo; Despesas com Urbanismo; Monitoramento de áreas de riscos; Despesas com saúde; Mortalidade Infantil; Despesa com Segurança; Despesas com Educação.

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra destaca que o comprometimento com a realização dos serviços, com transparência e eficiência, contribuiu para o resultado histórico para o município.

“Acredito que esse resultado positivo mostra a competência da equipe formada para administrar Mossoró, que esse trabalho tem dado o resultado que já era esperado pelos mossoroenses há décadas. Nós implementamos em Mossoró um modelo de gestão eficiente, transparente, comprometido com a realização dos serviços, comprometido com o bem-estar da população, e ainda modernizando a máquina pública e otimizando os serviços prestados pelo município. Mossoró está avançando em obras, em serviços de saúde, em atendimento à população. Trabalhamos diariamente para avançar ainda mais”, ressaltou.

Ranking Smart Cities 2021

O Ranking Connected Smart Cities é um estudo elaborado pela Urban Systems, em parceria com a Necta. São mapeados municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes. O levantamento tem por objetivo apontar o potencial de desenvolvimento dos municípios.