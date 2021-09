Governadora entrega 34 veículos a forças de segurança e anuncia concurso para PM em 2022

A governadora do Rio Grande do Norte, Professora Fátima Bezerra, e o vice-governador, Antenor Roberto, realizaram nesta quarta-feira (08), a entrega de 34 novos veículos para a Segurança Pública do Estado, adquiridos por meio de convênio com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça.

São 24 camionetas L200 Mitsubishi, 5 micro-ônibus e 5 caminhões-guincho para reforçar o trabalho da Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros e Itep.

Fátima Bezerra destacou que o investimento é de R$ 8,017 milhões e conta também com emendas parlamentares coletivas. Representando a bancada potiguar, marcaram presença na solenidade o senador Jean Paul Prates, o deputado federal João Maia e dos deputados estaduais Souza Neto e Francisco do PT.

“Estamos nesse momento anunciando mais oito milhões de investimentos em Segurança para o RN. Isso significa mais equipamentos e melhores condições de trabalho, para que a gente possa avançar cada vez mais no enfrentamento à criminalidade e à violência no Rio Grande do Norte”, destacou Fátima Bezerra.

O titular da Sesed, Coronel Araújo, disse que a distribuição obedeceu a critérios técnicos. “Esses equipamentos vão trazer melhor prestação dos serviços dessas instituições à população”, lembrou, agradecendo o “apoio inconteste” do governo ao planejamento e ações da Segurança Pública.

A governadora citou ações importantes da gestão para a segurança como nomeação de policiais militares após 15 anos sem ingresso de novos membros; nomeação de policiais penais; realização de concurso público na Polícia Civil e Itep; promoções de 7.590 policiais militares, 434 policiais civis e 536 no Corpo de Bombeiros; além da abertura de delegacias especializadas.

"Hoje nós temos 6 mil vagas, mas nem todas elas estão com vacância. Será feito um estudo para avaliarmos, vermos quem se aposentou, quais vagas foram abertas dessa forma", justificou.



Atualmente, a PM RN tem cerca de 8.250 militares na ativa.

O comandante ainda lembrou que a corporação já está concluindo outro processo para abrir concurso público para oficiais combatentes e da saúde, além de praças da saúde. As provas desses devem ocorrer ainda neste ano.