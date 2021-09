Hemocentro de Mossoró realiza dia D da campanha "Corrente sob Pressão" para doação de sangue

Nesta quarta-feira (8) o Hemocentro de Mossoró, realizou o dia D da campanha “Corrente sob Pressão”, para incentivar principalmente a doação de sangue voluntária. Só no dia de hoje, 42 bolsa foram coletadas.

Segundo Alda Sales, Assistente Social do Hemocentro, desde o início da pandemia os estoques foram afetados pela diminuição no número de doadores, o que fez com que o hemocentro chegasse a um estado crítico com poucas unidades de bolsas disponíveis, de todos os tipos sanguíneos.

“Notamos uma grande diminuição nas doações desde a pandemia, aos pouco os doares estão voltando, mas ainda não são suficientes para manter os estoques, trabalhamos sempre no limite de equilíbrio. Em junho tivemos em estado crítico em todos dos tipos sanguíneos”, frisa Alda.

Alda explica que, atualmente a maioria das doações são as chamadas doações de reposição, ou seja, pessoas que vão doar para um parente ou amigo. Já as doações voluntárias, aquelas que contribuem para a manutenção dos estoques, diminuíram.

“Precisamos de doações voluntárias, de todos os tipos sanguíneos, pois são elas que abastecem nosso estoque” explica.

O Hemocentro fornece bolsas de sangue para pacientes oncológicos e para cirurgias eletivas e de emergência, para todos os hospitais de Mossoró, e necessita em média de 1200 bolsas por mês, para manter o estoque equilibrado e atender a demanda.

Os interessados em fazer a doação, podem procurar o Hemocentro, ao lado do Hospital Regional Tarcísio Maia, de segunda a sexta, das 7h às 18h, e aos sábado, das 7h às 17h.

CRITÉRIOS GERAIS PARA DOAÇÃO DE SANGUE

Critérios específicos relacionados à Covid-19:

- Caso tenha tido contato com pessoa diagnosticada com Covid-19, aguardar o prazo de 14 dias para realizar a doação.

- Caso tenha sido diagnosticado com a doença, deve aguardar o prazo de 30 dias após a liberação médica para procurar o hemocentro.

Critérios gerais:

- Estar em boas condições de saúde;

- Estar bem alimentado;

- Ter entre 16 e 69 anos (entre 16 e 17 devem estar acompanhados dos responsáveis);

- Pesar mais de 50 kg;

- Não tomar medicamentos que possam afetar a saúde;

- Não ter contraído hepatite após os 11 anos

- Não ter feito cirurgia recente;

- Não ter feito tatuagem ou colocado piercing nos 12 meses que antecederem a doação;

- Apresentar documento original, com foto, no dia da doação.