Prefeito vistoria conclusão de pavimentação e anuncia retomada de obras da UBS dos Pereiros

As obras de pavimentação realizadas pela Prefeitura de Mossoró em ruas dos Pereiros, no Alto da Conceição, colocam fim a problemas históricos enfrentados há décadas pela população.

Além do calçamento, a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) modernizou o sistema de iluminação pública com a substituição de lâmpadas de vapor de sódio por luminárias LED.

A poeira, lama e buracos não fazem mais parte do dia a dia dos moradores das ruas Almirante Barroso e Francisco Valdo Filgueira, ambas contempladas com as obras.

Além das melhorias em infraestrutura, o calçamento e tecnologia em iluminação trazem à comunidade mais segurança. São melhorias visíveis e quem passa pelas ruas contempladas constata a qualidade dos serviços realizados.

Na manhã desta quarta-feira, 8, o prefeito de Mossoró Allyson Bezerra retornou aos Pereiros para averiguar a conclusão das obras e condições das ruas entregues aos moradores.

“Nós estivemos há algumas semanas e verificamos um cenário de lama, poeira e assumimos o compromisso de retornar para entregar as ruas calçadas, com a drenagem feita e ainda com a iluminação de LED. Nós temos a satisfação de entregar à população, pois as obras representam o retorno dos tributos pagos pelo contribuinte. É o dinheiro retornando ao povo através dos serviços”, destacou o prefeito.

O corpo técnico de engenheiros da Secretaria de Infraestrutura também vistoriou as ruas recém-calçadas na zona Sul de Mossoró.

“Em pouco tempo conseguimos realizar a obra e estamos voltando para entregar as ruas calçadas. São benefícios diretos para os moradores que há muitos anos solicitavam os serviços. É o município promovendo melhorias na qualidade de vida da população com mais segurança, acessibilidade e mobilidade por meio de obras. São obras que estamos realizando na cidade inteira”, frisou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

Quem mora na região beneficiada relata a mudança que a chegada da pavimentação trouxe para a vida dos moradores.

“Melhorou muito para nós, pois era tão ruim quando não tinha calçamento e a Prefeitura fez isso pra gente. Antes era só barro e quando chovia ficavam as poças de lama com os carros deixando a situação bem crítica. Quem passa por aqui elogia muito”, disse Maria do Socorro Batista, moradora da Rua Francisco Valdo Filgueira.

A comerciária Zélia Amorim também aprovou as obras promovidas pela Secretaria de Infraestrutura em sua comunidade.

“É um sonho que estava muito longe da realidade e que agora finalmente foi concretizado. Olhe, porque quando chovia era um verdadeiro lamaçal e agora está aí a rua modificada. Nós fomos contemplados, presenteados com a obra que só trouxe benefícios para a gente”, contou.

UBS DR. HELÊNIO GURGEL

Na vistoria às obras de pavimentação, o prefeito Allyson Bezerra ainda anunciou investimentos na área da Saúde. O gestor explicou o andamento do processo para retomada das obras na Unidade Básica de Saúde Dr. Helênio Gurgel, localizada na Avenida Cunha da Mota, nos Pereiros.

“Essa região ainda será contemplada com mais uma obra que é a UBS dos Pereiros. Trata-se de uma obra que há 3 anos a população está aguardando e vamos no máximo no próximo mês retornar com tudo essa obra para que possamos entregar a unidade completamente reformada, equipada, com todos os profissionais prontos para atender”, explicou o prefeito Allyson Bezerra.

A obra na UBS dos Pereiros é mais uma das muitas realizadas pela Prefeitura de Mossoró. “Trata-se de um convênio com o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde. Os recursos estavam travados e conseguimos recuperar esse convênio quando cumprimos agenda em Brasília”, concluiu o gestor.