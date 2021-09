A pedido de Isolda, governo do RN vai garantir nova viatura para Jucuri e Maísa

Em 2020, após reuniões com lideranças do Jucuri e Maísa, a deputada Isolda (PT) fez requerimento de reforço na segurança dessas comunidades.

Um dos pedidos da governadora Fátima foi uma viatura para que o efetivo pudesse trabalhar com mais atenção a estas comunidades.

“Quem mora na zona rural de Mossoró sempre reclama muito da violência e dos assaltos que tem acontecido com muita frequência. É o que sempre ouvimos nas reuniões com as comunidades rurais”, declarou Isolda.



Na época, também foi realizada uma audiência pública na Maisa, na capela de São Francisco, com a participação do Padre Gláudio Fernandes, Ten. Cel. Humberto Pimenta do 2º Batalhão da Polícia Militar do RN e representações políticas.

De imediato, a deputada garantiu: uma viatura extra; uma operação do GTO e a implementação de um sistema de comunicação a fim de agilizar a atuação da polícia.

Desde então a deputada Isolda cobra ao governo do Estado, conversa diretamente com a governadora e assim que surgiu a oportunidade, o pedido foi atendido e anunciado que a viatura da Maísa e Jucuri é uma realidade.

Isolda comemorou a concretização de sua luta junto às comunidades pela segurança: “Fica o nosso compromisso permanente. Buscaremos ainda reforços para uma ação continuada. Muitos compromissos selados e muita coisa a ser feita pela segurança não só da Maísa e Jucuri, mas de toda Mossoró e Rio Grande do Norte”, confirmou Isolda.