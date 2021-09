Sesap envia aos municípios doses contra a Covid destinada aos adolescentes de 12 a 17 anos

Como o quantitativo de doses não é suficiente para atender todo o novo público, a Sesap juntamente com a Comissão Intergestores Bipartite (CIB), irão seguir a orientação do Plano Nacional de Imunizações (PNI), e dar prioridade aos adolescentes com comorbidades e deficiências, de forma decrescente dentro da faixa etária Com isso, os municípios que tiverem doses à disposição poderão dar início ao processo de imunização dos adolescentes.