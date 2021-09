Garotos de 12 anos ou mais com comorbidades já podem se vacinar contra a covid19

Neste domingo, 12, a vacinação será no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini das 8h às 16h. Os pais e responsáveis devem ficar atentos à documentação necessária para tomar a primeira dose do imunizante. Todos os adolescentes devem estar acompanhados do pai, mãe ou outro responsável no momento da vacinação. Devem apresentar originais e cópias de documento com foto ou certidão de nascimento do adolescente; CPF do pai, mãe ou responsável; comprovante de residência em nome dos pais ou outro responsável, além de laudos comprobatórios da comorbidade ou deficiência.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), avançou já neste sábado (11), a aplicação da primeira dose para adolescentes de 15 a 17 anos com comorbidades e deficiências. A vacinação acontece até as 16h no ginásio do Sesi.

Já no domingo (12), a aplicação da D1 será ampliada para adolescentes a partir de 12 anos. A vacinação será no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini das 8h às 16h.

Os pais e responsáveis devem ficar atentos à documentação necessária para tomar a primeira dose do imunizante. Todos os adolescentes devem estar acompanhados do pai, mãe ou outro responsável no momento da vacinação. Devem apresentar originais e cópias de documento com foto ou certidão de nascimento do adolescente; CPF do pai, mãe ou responsável; comprovante de residência em nome dos pais ou outro responsável, além de laudos comprobatórios da comorbidade ou deficiência.

Gestantes, lactantes e puérperas de 12 a 17 anos

O município também continua neste fim de semana, em mais uma edição da campanha Mossoró Vacina, a aplicação da primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos gestantes, lactantes (amamentando bebês de até 12 meses) e puérperas (45 dias de pós-parto).

Segunda dose

Nos pontos de vacinação abertos neste fim de semana, também será realizada a aplicação da segunda dose da Pfizer e Coronavac. O município aguarda a chegada de nova remessa da AstraZeneca/Oxford para dar prosseguimento à aplicação do imunizante.