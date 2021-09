Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades serão imunizados em Grossos nesta segunda

Seguindo às recomendações do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, a Prefeitura Municipal de Grossos dá continuidade à Campanha de vacinação contra a covid-19 e começa nesta segunda-feira (13) a vacinação para aplicação da D1 primeira dose em adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades.



"Chegamos a mais uma fase importante da vacinação contra a covid-19. Dessa vez com os adolescentes que serão contemplados com doses do imunizante, momento esperados por todos, pois significa que a vacinação está avançando e impedindo a proliferação do vírus no município. Então, convoco a todos os pais à comparecem com seus filhos à Maternidade para eles serem vacinados. Vacina boa, é no braço", disse a prefeita Cinthia Sonale.

A secretaria de Saúde pede aos pais ou responsáveis pelos adolescentes que realizem previamente o cadastro junto a plataforma RN+ vacinas, para agilizar a aplicação do imunizante.

Para os adolescentes, a vacinação será na Unidade Básica de Saúde, Ana Maria Gonçalves, no centro da cidade, das 13h às 16h, de acordo com a disponibilidade de doses.