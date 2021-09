Em decorrência desbastecimento das vacinas de Oxford/AstraZeneca em virtude do não envio integral por parte do Ministério da Saúde do quantitativo equivalente ao número de D2, a Sesap sinaliza para os municípios que só reduzam o intervalo de aplicação da segunda dose caso possuam um quantitativo necessário para aplicar no período de 56 dias. Segundo a Sesap, partir de agora, os municípios retomam o prazo estipulado anteriormente de 90 dias para aplicação da D2 da Astrazeneca, para que seja possível conseguir dar vazão a demanda de pessoas a serem vacinadas com a segunda dose.