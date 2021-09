Secretaria confirma que pacientes infectados com a variante Delta em Mossoró estão bem

Por meio de um Comunicado de Risco Epidemiológico, a Prefeitura de Mossoró confirmou a presença da variante Delta do coronavírus no município e informou o quadro de saúde dos pacientes.

Segundo o documento, três dos quatro casos foram confirmados como “casos autóctones”, ou seja, cuja transmissão ocorreu dentro do município.

Trata-se de pacientes do sexo masculinos, um deles, adulto, e vacinado. Outros dois, jovens, não estavam vacinados. Nenhum dos 3 apresentavam histórico de viagens, o que indica a transmissão comunitária desta variante dentro do município.

Ainda de acordo com a secretaria de saúde, o quarto paciente, um idoso, com esquema vacinal completo, teria viajado para a cidade de Campina Grande, na Paraíba. Seis pessoas da família viajaram e, quando retornaram, adoeceram. Todos testaram positivo para COVID.

A secretaria também informou que todos os pacientes cumpriram isolamento domiciliar, nenhum deles precisou de internação e encontram-se todos bem.

INTENSIFICAÇÃO NOS CUIDADOS

Diante da confirmação da circulação da variante Delta no município, a secretaria de saúde irá realizar uma investigação epidemiológica, para identificar possíveis contatos e início da cadeia de transmissão, bem como a ligação para os pacientes.

“Importante lembrar que a doença se apresenta com sintomas gripais. Desta forma faz-se necessário redobrar os cuidados de prevenção como uso de máscaras, higienização das mãos, distanciamento social, ventilação dos ambientes, testagem e isolamento dos casos identificados”, alerta.

A secretaria vai intensificar as Vigilâncias Ativas no aeroporto, rodoviária, escolas, bares, restaurantes etc., no município, bem como intensificar as campanhas de vacinação contra a COVID-19 para ampliação das coberturas vacinais.

Outra medida que será adotada o aumento na testagem oportuna com testes rápidos de antígenos e RT-PCR, afim de identificar mais rápido novos casos.