Governo do RN convoca mais 519 professores temporários para rede estadual de ensino. Profissionais serão distribuídos nas unidades de ensino das 16 diretorias regionais de Educação. Dos 519 convocados, 500 atuarão nas disciplinas da base comum curricular, 10 no eixo tecnológico da educação profissional e nove atuarão na educação do campo. Com essa nova chamada, serão 1.897 professores já convocados na gestão da professora Fátima Bezerra. Já os educadores efetivos convocados, desde 2019, somam 2.191