Prefeitura de Grossos realiza projeto Praia Limpa em alusão ao Dia Mundial da Limpeza

Com o intuito de promover ações alusivas ao Dia Mundial da Limpeza, a Prefeitura Municipal de Grossos realiza no próximo dia 18 de setembro o Projeto “Praia Limpa”, para isso está mobilizando servidores e toda população para se voluntariar e contribuir com a limpeza das praias.

O objetivo é mobilizar o maior número de pessoas para conscientizar sobre a importância de manter limpa as praias, praças, ruas, bairros e toda a cidade combatendo o problema do descarte irregular de resíduos sólidos urbanos.

A prefeita Cinthia Sonale convoca a todos para fazer sua parte e ajudar na limpeza da cidade.

“O projeto Praia limpa visa promover a limpeza das nossas praias, mas principalmente, promover a consciência das pessoas sobre a necessidade de manter todos os espaços limpos e bem conservados, por isso, convoco a todos para se voluntariar e se juntar a nós, nessa ação importante para o nosso meio ambiente”, disse Cinthia.

A ação será executada por meio das Secretarias de Desenvolvimento e Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Turismo e Educação, com o apoio do grupo de Desbravadores da Igreja Adventista.

A projeto Praia Limpa acontece no próximo sábado (18), a partir das 06h da manhã, com concentração no recanto Maristela, na praia de Pernambuquinho.

Em sua 4˚ edição, o Dia Mundial da Limpeza é um movimento cívico que une 180 países e milhões de pessoas em todo o mundo. Desde 2018, 50 milhões de pessoas saíram para limpar suas cidades, rios e comunidades dos resíduos para replicar ações de responsabilidade socioambiental mundo afora.