PL que institui a Semana da Pessoa com Deficiência em Mossoró é aprovado na Câmara

Nesta terça-feira (14) a Câmara Municipal de Mossoró aprovou projeto de lei de autoria do vereador Cabo Tony Fernandes (Solidariedade), instituindo a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência em Mossoró.

De acordo com o projeto, a pauta deverá ser comemorada anualmente, na semana do dia 21 de setembro.

O objetivo, segundo o vereador, é estimular a realização de debates, palestras e campanhas educativas que envolvam a população em atividades voltadas à inclusão social.

Tony explica que a lei amplia as ações no sentido de sensibilizar gestores e a sociedade civil em relação às potencialidades das pessoas com deficiência, de forma a chamar a atenção para suas necessidades, desenvolvimento de políticas públicas no combate ao preconceito e garantia de direitos.

“A busca por conscientização deve ser constante, e não vamos parar essa luta por inclusão e justiça social”, declarou.