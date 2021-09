Prefeitura realiza recomposição asfáltica na Avenida Presidente Dutra

A Prefeitura de Mossoró avança com os trabalhos para recuperação da malha viária do município. A Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) cumpre cronograma do programa “Asfalto no Bairro” com obras de recomposição asfáltica que contemplam o bairro Alto de São Manoel, na zona Leste.

Quem passou pela Avenida Presidente Dutra, uma das vias mais movimentadas de Mossoró, percebeu a presença das equipes trabalhando em diversos trechos.

A Secretaria de Infraestrutura levou à avenida trabalhadores, maquinário e matéria-prima para correção de problemas no asfalto.

A recomposição asfáltica é realizada para corrigir desníveis no asfalto, buracos e desgastes causados pela ação do tempo e fluxo intenso de veículos.

A reconstituição do pavimento é importante para a garantia de um trânsito seguro, possibilitando fluidez aos veículos que trafegam pela avenida, bem como acessibilidade e mobilidade urbana.

O trabalho realizado no Alto de São Manoel integra as ações do programa “Asfalto no Bairro”, com promoção de obras de recomposição e pavimentação asfáltica no município.

Os serviços em asfalto começaram em 12 de agosto pelo bairro Alto do Sumaré e seguem em ritmo acelerado para atender dezenas de ruas e avenidas de Mossoró.

O programa de asfalto prevê um investimento de aproximadamente 20 milhões de reais para dotar vias públicas de infraestrutura adequada para contemplar bairros em todas as regiões da cidade.

Em breve, a SEIMURB divulgará os bairros e comunidades que serão atendidas com as obras de asfaltamento.

VIAS CONTEMPLADAS (SERVIÇOS REALIZADOS)

Rua Genésio Xavier de Medeiros – Alto do Sumaré

Avenida Alberto Maranhão com Rua Delfim Moreira – Bom Jardim

Avenida Rio Branco – prolongamento – Santo Antônio | Estrada da Raiz

Avenida Senador Petrônio Portela – Abolição IV

Avenida Jerônimo Dix-neuf Rosado – Leste-Oeste – Centro

Rua Raimundo Firmino de Oliveira – Alto de São Manoel