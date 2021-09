Enem 2021 terá duas edições e aplicação de provas em datas diferentes

Com a determinação da reabertura das inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 – determinado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) – o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas Ribeiro precisou reavaliar o cronograma da realização das provas.

Veja abaixo como fica o cronograma de atividades do Enem 2021 e do Enem PPL a partir de agora:

14 a 26 de setembro – Inscrição de candidatos que tiveram a justificativa de ausência do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2020) indeferida pela área técnica do próprio Inep.

24 de setembro – Último dia para as inscrições do Enem PPL 2021.

Após o dia 25 de outubro – Divulgação do Cartão de Confirmação da Inscrição da versão digital e manual, por meio da Página do Participante (site oficial do Enem).

21 e 28 de novembro – Aplicação das Provas (para quem já está inscrito no exame atualmente, seja como pagante ou isento) para a versão digital e manual do Enem.

02 de dezembro – Gabarito oficial do Enem (versão manual e digital).

Após o dia 25 de dezembro – Divulgação do Cartão de Confirmação da Inscrição da versão manual, por meio da Página do Participante (site oficial do Enem) para quem se inscreveu entre 14 e 26 de setembro.

09 e 16 de janeiro – Aplicação das Provas do Enem PPL e dos inscritos em setembro.

19 de janeiro – Gabarito oficial do Enem (versão manual e digital).

21 de janeiro – Previsão da divulgação das notas do Enem 2021 (todos os inscritos).

25 a 28 de janeiro – 1ª edição do SiSU 2022/1 (previsão).

01 a 04 de fevereiro – 1ª edição do ProUni 2022/1 (previsão).

08 a 11 de fevereiro – 1ª edição do Fies 2022/1 (previsão).

21 de março – Previsão da divulgação das notas dos treineiros e a vista pedagógica da prova de redação do Enem 2021 (todos os participantes inscritos no Enem 2021).