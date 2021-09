Prefeitura de Mossoró gastou mais de R$ 5 milhões de reais com transporte escolar em 2020

Na sessão desta terça-feira (14) da Câmara Municipal de Mossoró o vereador Raério Araújo (PSD) denunciou o valor exorbitante que a prefeitura de Mossoró gastou, no ano de 2020, com o transporte escolar. No total, segundo o parlamentar, foram mais de R$ 5 milhões.

O que chama a atenção, além do valor, é que no ano passado, em virtude da pandemia da Covid-19, as escolas municipais ficaram fechadas. Sendo assim, não houve movimentação de ida e volta de estudantes e os ônibus ficaram parados.

No detalhamento dos valores, Raerio cita os gastos com reparo de pneus, no valor R$ 73.620, além de quase R$ 100 mil em combustível para os mesmos ônibus.

“Pneus, óleo e filtro: R$ 120 mil reais, isso no ano de 2020. Peças para ônibus, os ônibus que estão parados, R$ 16.907. Nós temos aqui lavagem de ônibus, o cara que lavou ganhou dinheiro e gastou sabão, viu? Quase R$ 15 mil pra lavar ônibus. Nós temos aqui combustível, que eu acho que tirava e botava, quase R$ 100 mil em ônibus parado, em 2020, na educação”, detalha o vereador.



Em seu discurso, o vereador afirma que a gestão passada deveria vir a público, pedir desculpas a população de Mossoró por esses acontecimentos, pelo absurdo que foi gasto somente com transporte escolar na educação de Mossoró.

“Em um ano em que as escolas estavam todas paradas por causa da pandemia, a gente vê despesas de mais de cinco milhões de reais em transporte escolar. Isso é um absurdo”, afirmou.