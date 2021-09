Após a divulgação da recomendação do Ministério da Saúde para que seja suspensa a vacinação de adolescentes sem comorbidades, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap) esclarece que vai manter a deliberação tomada anteriormente em conjunto com os municípios e orienta a continuidade da vacinação contra a Covid-19 entre adolescentes de 12 a 17 anos, com ou sem comorbidades, no Rio Grande do Norte.

A Sesap informou ainda que aguarda ainda um posicionamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), requisitado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), a respeito de "eventuais mudanças com relação à aplicação dos imunizantes nos menores de idade", como sinalizou o Ministério da Saúde na nota técnica.

“A Sesap mantém seu apoio ao processo de vacinação, a confiança na segurança dos imunizantes disponíveis e nas experiências científicas que garantem a eficácia para esse público. É público e notório que o avanço da vacinação vem trazendo resultados substanciais no RN, salvando diversas vidas e evitando internações na rede de saúde diz a nota.

Em Mossoró, segundo a secretária Morgana Dantas a vacinação será mantida. “Diante da orientação da Sesap o município de Mossoró mantém a vacinação de adolescentes sem comorbidades e aguardamos o entendimento da Anvisa e do Ministério da Saúde”, disse a secretária.

Mossoró já está vacinando adolescentes a partir dos 12 anos com comorbidades e de 16 anos ou mais, sem comorbidades, desde ontem no Ginásio do Sesi.