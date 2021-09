Prefeito anuncia retomada das cirurgias ginecológicas em Mossoró

A expectativa é de que sejam realizadas 50 cirurgias por mês em parceria com a APAMIM - Hospital Maternidade Almeida Castro. De acordo com o prefeito Allyson Bezerra, todas as mulheres que estão na fila de espera por cirurgia já devem estar sendo contatadas para fazer agendamento das consultas pré-operatórias. “Aquelas mulheres que ainda não estão na regulação, podem procurar a Secretária de Saúde, no Centro Administrativo, com todos os documentos e requisição médica para fazer a sua cirurgia ginecológica”, disse Allyson.