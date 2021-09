Prefeitura de Mossoró promoverá atividades educativas na Semana Nacional de Trânsito

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESEM) preparou uma programação em alusão à Semana Nacional de Trânsito (SNT) 2021.

Ações educativas para conscientizar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre segurança viária, estão entre as atividades que serão realizadas de 18 a 25 de setembro. A data é comemorada desde 1997, quando foi instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em Mossoró, a abertura do evento acontecerá nesta segunda-feira (20), no auditório da Estação das Artes, às 10h.

A programação da SNT terá como tema: "No trânsito, sua responsabilidade salva vidas". A proposta da campanha é sensibilizar a população sobre segurança no trânsito. Titular da pasta, Cledinilson Morais explicou que o intuito é conscientizar a população para um trânsito mais seguro.

“Na Semana Nacional a SESEM vai trabalhar ações de conscientização. Levando as atividades educativas para vias e escolas da cidade. A proposta é diminuir o número de acidentes e consequentemente preservar vidas no trânsito”, destacou Cledinilson.

Segundo o diretor executivo de Mobilidade, Luís Correia a semana é importante por promover a educação e intensificar as fiscalizações.

“Durante a Semana iremos realizar visitas a bares e restaurantes da cidade que vendem bebidas alcoólicas, falando da importância de não dirigir quando estiver fazendo o uso do álcool. É necessário enfatizar: se o condutor for beber, buscar uma carona amiga ou procurar um táxi, por exemplo”, lembrou Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade.

As crianças são prioridades nas campanhas educativas do município, como futuros condutores e usuários do trânsito. Com isso, o Departamento de Educação para o Trânsito, em parceria com as secretarias de Saúde e Educação, irá desenvolver atividades voltadas para estudantes da rede municipal de ensino. Por conta da pandemia, as ações serão realizadas remotamente através de vídeos educativos produzidos pela Gerência de Trânsito e o Programa Vida no Trânsito da Secretaria Municipal de Saúde.

Programação

Na próxima terça-feira (21), haverá blitz educativa na Avenida Presidente Dutra, a partir das 8h da manhã. O público-alvo da ação será motociclistas, motoristas e pedestres. Às 18h, a Secretaria promoverá mesa-redonda com docentes e discentes da UNINASSAU. Na oportunidade, os palestrantes vão debater sobre leis de trânsito e condução segura. O evento será transmitido ao vivo através do canal do Youtube da Prefeitura de Mossoró.

Quarta-feira (22), as ações da SNT chegarão à Escola Estadual Hermógenes Nogueira, às 8h da manhã, com palestra e distribuição de materiais educativos para alunos e professores. Ainda na quinta-feira, a partir das 9h, durante a vacinação contra a Covid-19, o Ginásio do Sesi receberá as equipes da Educação em Saúde e do Programa Vida no Trânsito. Na ocasião, será feita abordagens educativas com entrega de brindes e distribuição de panfletos.

As blitze de caráter educativo retornam na quinta-feira (23) e chegarão desta vez a várias regiões da cidade. As ações serão realizadas pelo Samu, Departamento de Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, SESEM e Programa Vida no Trânsito, no turno da manhã e noite. As ações terão foco educativo evidenciando a Lei Seca em bares e restaurantes da cidade.

No sábado (25), fechando a programação da SNT 2021, a população mossoroense terá a oportunidade de conhecer a exposição de viaturas da PRF, DPRE e do Trânsito Municipal. Haverá programação para as crianças, com jogos lúdicos educativos. A exposição será realizada no Partage Shopping Mossoró, a partir das 10h da manhã.