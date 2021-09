RN atinge 85% da população adulta parcialmente vacinada contra Covid-19

Segundo informações do RN+ Vacina, 85% da população adulta do estado está vacinada contra a Covid-19 com a primeira dose. 48% da população adulta está totalmente vacinada, ou seja, mais de 1,27 milhão receberam a dose única ou a segunda dose, completando o esquema vacinal. E há ainda 145 mil potiguares ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra o coronavírus por isso a Sesap convoca população para D2

Nesta segunda-feira (20), o Rio Grande do Norte atingiu a marca de 85% da população adulta vacinada contra a Covid-19 com a primeira dose. O que corresponde a 2.261.159 pessoas do estado com 18 anos ou mais.

Segundo informações do RN+ Vacina, 48% da população adulta está totalmente vacinada, ou seja, mais de 1,27 milhão receberam a dose única ou a segunda dose, completando o esquema vacinal.

A adesão à ampla campanha de vacinação reflete também nos dados da pandemia em nosso estado. A plataforma Coronavírus RN, desenvolvida pelo Laboratório de Inovação em Saúde (LAIS/UFRN), mostra que houve uma redução na média móvel de novos casos dos últimos sete dias em relação ao mês de agosto. No dia 15 de agosto, a média móvel registrava 153,17 casos.

Já no dia 15 de setembro, a média móvel dos últimos 7 dias marcava 46,71 casos. A redução também acontece nos óbitos motivados pela doença. Em 15 de agosto, a média móvel era de 4,29. No mesmo dia deste mês, a média móvel de óbitos por Covid é de 1,29.

A taxa de ocupação dos leitos críticos no RN é de cerca de 26%, conforme aponta o Regula RN por volta do meio-dia de hoje. Na Região Metropolitana a taxa é 32,4%; Região Oeste é 13,0%; e, Região Seridó com taxa de 17,6%.

O êxito da campanha estadual de vacinação é fruto do esforço realizado pelo Governo do RN,Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e secretarias municipais de saúde, conscientizando e mobilizando a população sobre a eficácia das vacinas no combate ao contágio e disseminação do coronavírus.

No estado, já foram aplicadas mais de 3,53 milhões de doses, administradas pelas salas de vacinação distribuídas nos 167 municípios potiguares.