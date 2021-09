Câmara Municipal de Mossoró fará sessão em homenagem aos 53 anos da UERN

A Câmara Municipal de Mossoró realiza nesta quinta-feira (23), ás 9h da manhã, uma sessão solene em homenagem aos 53 anos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Na ocasião, os vereadores e vereadoras vão homenagear com medalhas, troféus e títulos de cidadão mossoroense 22 pessoas que contribuem ou contribuíram com a instituição de ensino ao longo dos anos.

Além dos 22 homenageados, a reitora em exercício, professora Fátima Raquel, o reitor licenciado professor Pedro Fernandes, a reitora eleita para o quadriênio 2021/2025, professora Cicília Maia e o vice-reitor eleito professor Chico Dantas receberão menção honrosa em nome dos vereadores da Casa.

A solenidade é uma proposição do vereador professor Francisco Carlos em reconhecimento aos relevantes serviços que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte realizou e realiza em Mossoró e região.

A instituição é responsável por realizar pesquisas acadêmicas em diversas áreas como educação, saúde e cultura e pela formação de estudantes que se tornam professores, enfermeiros, médicos, advogados, turismólogos, comunicadores entre outras importantes profissões que enriquecem o mercado de trabalho e estimulam o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte.

A solenidade será transmitida ao vivo pela TV Câmara Mossoró, no canal 23.2 TCM, e pelo site www.mossoro.rn.leg.br.