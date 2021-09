G20: Bolsonaro é o único líder mundial do grupo que afirmou não ter se vacinado contra a Covid-19. Entre os membros do grupo das 20 maiores economias do mundo, 18 líderes fizeram da sua vacinação um evento público. Além de Bolsonaro, apenas o presidente da China, Xi Jinping, não divulgou publicamente que foi vacinado. Isto porque o Partido Comunista Chinês não revela os dados de vacinação de seus líderes. Por outro lado, ao contrário do presidente do Brasil, o líder asiático nunca se manifestou publicamente contra a vacinação.

FOTO: ISAC NÓBREGA/PR