Contato entre magma do Cumbre e água do mar causará explosões e emissão de gases nocivos

O vulcão entrou em erupção no domingo (19), na ilha de La Palma, e agora a lava aproxima-se cada vez mais do mar. As autoridades preparam-se para os piores cenários, já que o contato entre o magma, a mais de mil graus de temperatura, e a água salgada, a pouco mais de 20 graus, deverá causar explosões e a emissão de gases nocivos para a atmosfera, que poderão afetar os moradores da ilha com irritações na pele, olhos e no sistema respiratório.