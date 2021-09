Leilão do Porto Ilha, em Areia Branca, é marcado para o dia 5 de novembro

Na manhã desta terça-feira (21) o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou, por meio de suas contas nas redes sociais, a data para o leilão do Terminal Salineiro de Areia Branca (Porto Ilha), no Rio Grande do Norte, e de outras quatro unidades portuárias.

Os leilões estão previstos para serem realizados nos dias 5, onde será incluído o Porto Ilha, e 19 de novembro. Com os cinco leilões, o governo federal espera alcançar R$ 1,281 bilhão em investimentos para o setor portuário.

Os investimentos previstos no terminal de Areia Branca giram em torno de R$ 165 milhões. O prazo do arrendamento da estrutura será de 25 anos. A expectativa é de 3.257 empregos gerados ao longo do período do contrato, entre diretos, indiretos e efeito-renda.

Principal plataforma de escoamento do sal produzido no Rio Grande do Norte, o terminal de Areia Branca tem capacidade de 150 mil toneladas. O Estado é o maior produtor de sal do País. Dados de 2014 revelam que 76% do sal brasileiro era de origem potiguar.

Os estudos para o leilão do terminal começaram em julho do ano passado. Em abril deste ano, o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou as avaliações para arrendamento.

Os outros empreendimentos que vão a leilão são: os portos de Fortaleza e Maceió, além do Porto de Santos (dividido em duas partes).