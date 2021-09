Sesap distribui vacinas para reforço na imunização de idosos e imunossuprimidos e para aplicação da D2

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) distribui nesta terça-feira (21) um novo lote de vacinas contra a Covid-19. Com o apoio logístico das forças de segurança, a gestão estadual está entregando aos municípios 194.990 doses de imunizantes.

Neste lote segue mais uma parte para o reforço na imunização de idosos e, pela primeira vez, dos imunossuprimidos. São pouco mais de 24 mil doses da Pfizer, sendo 15.846 para os idosos acima dos 70 anos e 8.196 voltadas aos imunossuprimidos. Outras 89.688 doses do mesmo laboratório estão sendo destinadas para completar o esquema vacinal da população em geral.

O restante do lote conta com 41.150 Coronavac/Butantan e 40.110 AstraZeneca/Fiocruz, todas para segunda dose, incluindo, no caso da AstraZeneca, grupos como os trabalhadores do setor industrial, do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e dos Correios, assim como o restante da população que tomou este imunizante.

A plataforma RN+ Vacina registrava, até o início desta tarde, 3.579.211 doses aplicadas no estado. São pouco mais de 2,27 milhões de pessoas que receberam pelo menos a primeira dose e 1,3 milhão que completaram o esquema de imunização ou tomaram a dose única, apontando, respectivamente, para coberturas de 85% e 48% do público estimado.