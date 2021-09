Prefeito prepara projeto de acessibilidade para o Centro de Mossoró-RN

A prefeitura de Mossoró realiza até o próximo dia 24 de setembro a Semana Municipal de Conhecimento em Inclusão, que acontece no Hotel Vitória Palace, em Mossoró.

A semana foi instituída através de projeto de lei, na Câmara de Vereadores sancionada pelo Prefeito Allyson bezerra, e tem como objetivo chamar a atenção para a necessidade debater o tema da inclusão social.

Ao mencionar a importância da semana, o prefeito Allyson Bezerra disse que pretende fazer a cada ano o chamamento para as políticas públicas em favor das pessoas com deficiência e destacou o projeto seu interesse em melhorar as condições de inclusão, inclusive adaptando as calçadas no Centro de Mossoró-RN, sem prejuízo aos camelôs.

“Semana passada nós tivemos uma reunião com a promotoria, inclusive há uma reivindicação antiga das calçadas em Mossoró envolvendo os camelos, dizer que nós já tomamos a iniciativa e apresentamos um cronograma para o Ministério Público, nós queremos fazer nesses próximos meses uma discussão com os camelôs, com os comerciantes com a secretaria de transito, de infraestrutura e mobilidade junto com toda sociedade, porque nós temos um projeto pra adequar as calçadas do centro da cidade, nosso objetivo é que a partir desse mê de setembro, passar a fazer essa discussão com esses seguimentos e se Deus quiser no início do próximo ano apresentar um projeto para que possamos adequar e urbanizar as calçadas sem causar danos aos camelôs” afirma o Prefeito.

O Promotor Guglielmo Marconi, com atuação na Promotoria da Pessoa com Deficiência, disse que além do poder público, a iniciativa privada também terá que se adaptar para melhorar acessibilidade da pessoa com deficiência.

“O dia nacional de luta de pessoa com deficiência, foi instituído para dar visibilidade a esse seguimento social e tratar da importância de se reconhecer a necessidade de tratamento adequado e igualitário a pessoas com deficiência e isso consiste em remover barreiras arquitetônicas, que ainda existem na sociedade por isso, é importante não apenas reconhecer os direitos legalmente mas efetivar esses direitos através de políticas e da educação, para mudar a consciência das pessoas sobre a promoção da igualdade das pessoas com deficiência” destaca o promotor.

De acordo com o vereador Cabo Toni Fernandes, que já tem um trabalho voltado a pessoa com deficiência, fala sobre a necessidade do poder público promover discussões sobre o tema da inclusão.

“Estamos comemorando essa semana de conscientização, de inclusão, de acessibilidade justamente para despertar a consciência das pessoas a importância da inclusão e de trazer políticas públicas voltadas a pessoas com deficiência, por isso é importante que o poder público se envolvam nessas discussões por que são de ações desse tipo, que esse público precisa” afirma o vereador.

O repórter Joãozinho GPS, que é deficiente visual, destaca a importância de se mostrar para a sociedade e para o poder público as necessidade e direitos das pessoas com deficiência.

“A importância desse evento é nada mais do que mostra pra sociedade que o diferente pode ser igual a qualquer um, a pessoa com deficiência tem felicidade, paga imposto e pode contribuir com um pais mais justo, e principalmente mostrar ao poder público que nós temos nossos anseios e que estes precisam ser atendidos, queremos uma sociedade igualitária” destaca Joãozinho.

A Semana Municipal da Pessoa com Deficiência se estende até a próxima sexta-feira, 24, com diversas apresentações acerca do tema e culturas. Haverá também palestra sobre acessibilidade e mobilidade reduzida e caminhada da inclusão.