Prefeitura entrega ampliação de serviços da UBS do conjunto Santa Júlia

A partir desta quarta-feira (22), os moradores do conjunto Santa Júlia, em Mossoró, passaram a contar com a ampliação total dos serviços de saúde oferecidos na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Raimundo Clodovil Cavalcante da Silva.

Inicialmente, a unidade passou por uma reestruturação nas instalações físicas para comportar a introdução e ampliação dos serviços de saúde. A partir de agora, estão sendo oferecidos: atendimento médico, odontológico, aplicação de vacinas, distribuição de medicamentos, marcação de exames, entre outros.

A UBS Dr. Raimundo Clodovil Cavalcante da Silva oferece estrutura física ampla com consultórios médicos, consultório odontológico, assistência social, setor de nebulização, expurgo, esterilização, armazenamento, copa, almoxarifado, sala de reunião, farmácia, setor de curativos, banheiros (masculino e feminino), imunização, triagem, Serviço de Atendimento Médico Estatístico (SAME) e recepção.

Para o prefeito Allyson Bezerra, que esteve presente e fez, oficialmente, a entrega dos serviços na nova estrutura da UBS do Santa Júlia, essa é mais uma etapa concluída no projeto de levar saúde de qualidade à população.

“Nós visitamos o conjunto, ouvimos as reivindicações dos moradores e hoje estamos aqui cumprindo mais uma etapa, entregando serviço de saúde de qualidade para a população de Mossoró”, declarou Allyson.

Com a ampliação dos serviços, os moradores do conjunto Santa Júlia, e também as famílias que residem nas proximidades, serão beneficiados. A moradora Isabel Cristina, 54 anos, disse estar emocionada e fez questão de estar na unidade para ter certeza que a ampliação dos serviços era mesmo uma realidade.

“Eu só tenho a agradecer a Deus por esta oportunidade, porque antes a gente tinha que ir ao conjunto Santa Delmira ou Integração para conseguir atendimento médico. Agora, eu nem preciso andar muito. Estou muito feliz e vim aqui para ver se realmente era verdade”, disse.

Secretária Municipal de Saúde, Morgana Dantas destacou que a partir de agora a população que reside no conjunto Santa Júlia e adjacências terá à disposição atendimento médico, odontológico, vacinas, remédios, entre outros serviços disponíveis diariamente. “A novidade a partir de agora é que a população vai poder contar com serviços de saúde que inclui médicos, dentistas, vacinas e muitos outros serviços que antes os moradores precisavam se deslocar para outras áreas para ter acesso”, completou Morgana.

EMOÇÃO

Familiares do médico já falecido Raimundo Clodovil Cavalcante da Silva, que dá nome a UBS, compareceram na manhã de hoje à unidade e demonstraram emoção ao ver o pleno funcionamento dos serviços de saúde na UBS.

“Para nós é motivo de muita alegria ver a unidade com o nome do meu irmão funcionando com todos os serviços. É a continuação do legado dele que sempre foi atender à população”, declarou a enfermeira Clézia Cavalcante.