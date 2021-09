A Câmara Municipal de Mossoró aprovou moção de aplauso para a secretária municipal de desenvolvimento social e juventude Janaina Holanda por apoiar a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, junto ao Conselho da Pessoa com Deficiência que transcorre até o dia 24.

A iniciativa foi do presidente da Câmara Municipal de Mossoró Lawrence Amorim (SD).

“Fiquei muito feliz com a menção e que não estava esperando. Isso é resultado do empenho de todos da secretaria. Jamais conseguiria este reconhecimento sozinha”, frisou a secretária, que também recebeu uma comenda da CPD ao lado das secretárias de Saúde, Morgana Dantas e Educação, Hubeônia Alencar, na abertura da Semana.

Ela disse ainda que agradece ao presidente pela homenagem e aos vereadores que subscreveram. “Também sou grata à confiança dada pelo prefeito Allyson Bezerra”, frisou.

A programação da Semana contempla diversas apresentações culturais, palestra sobre acessibilidade e mobilidade reduzida e caminhada da inclusão. As ações são coordenadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) de Mossoró, com o apoio do Poder Executivo local, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude. A Câmara Municipal também é parceira na realização do evento, assim como o Vitória Palace Hotel.

“A Semana é muito importante, porque é um momento que a gente dá visibilidade às bandeiras de lutas das pessoas com deficiência. O Município apoia essa causa, por isso se junta ao Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, para que a gente tenha mais empatia e trace cada vez mais ações de inclusão em nossa cidade”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Social e Juventude, Janaína Holanda.