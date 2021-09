Programa "Mossoró Verde" será lançado nesta quinta feira, 23, no Parque Municipal,. O programa buscará o fortalecimento das políticas de educação ambiental no município, bem como mobilizar a população e também promover melhorias e bem-estar nas dimensões climática e ambiental. As políticas públicas para arborização do município serão detalhadas durante o lançamento do programa “Mossoró Verde”. Na ocasião, serão apresentados os objetivos, metas, produção e distribuição de mudas e estratégias a serem adotadas pela Prefeitura. O lançamento será realizado às 16h, no Parque Municipal Professor Maurício de Oliveira, Centro.