Câmara de Mossoró reafirma importância da Uern

Em celebração ao seu aniversário de 53 anos, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) foi homenageada em sessão solene da Câmara Municipal de Mossoró, na manhã desta quinta-feira (23). Na solenidade, o Legislativo reafirmou a importância da Uern e entregou honrarias a servidores, em reconhecimento ao trabalho pela universidade.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Câmara, Lawrence Amorim (Solidariedade). Ao iniciar a série de discursos, o proponente da sessão solene, vereador Professor Francisco Carlos (PP), lembrou o histórico da Câmara de apoio à Uern. Ele também reafirmou a necessidade de o Governo do Estado assegurar a autonomia financeira e orçamentária e instituir Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (Solidariedade), rememorou trabalho pela valorização da Uern, quando deputado estadual e, atualmente, como gestor público. Citou como exemplo a representação da Uern no secretariado da gestão.

Também agradeceu pelo apoio da universidade à campanha Mossoró Vacina. “Que a Uern possa avançar, crescer e ter atenção de toda a classe política para as melhorias que a Uern e a população necessitam”, defendeu.

Em nome dos homenageados, a professora Jéssica Neiva de Figueiredo Leite Araújo destacou a transformação de vidas realizada universidade, ao longo das últimas décadas. “Todos somos Uern”.

A reitora em exercício, Fátima Raquel, saudou o legado do reitor Pedro Fernandes. “Um visionário, que ajudou mudar a cara da universidade”, reconheceu, ao revelar privilégio por transmitir o cargo, próximo dia 28, à reitora eleita Cicília Maia e ao vice-reitor eleito Chico Dantas.





Novo ciclo

Cicília Maia, por sua vez, disse da honra de assumir a reitoria da Uern, de onde foi aluna e é professora. “Somos Uern, nosso sobrenome é Uern, que há mais de meio século forma profissionais e, mais do que isso, cidadãos do mundo”, destacou.

O padre Sátiro Cavalcante Dantas, ex-reitor, considerou “brilhante” a ideia dos vereadores de homenagear a universidade, instituição que, segundo ele, é identificada com os mais carentes. Lembrou da luta pela estadualização, nos anos 80. “A Uern continua a fazer história. Parabéns a todos e a todas”, saudou.





Compromissos

Representando a Assembleia Legislativa, a deputada estadual Isolda Dantas (PT), também egressa da Uern, disse ter orgulho por ser autora da lei que institui a assistência estudantil na universidade. Também informou estar pautada para hoje, na Assembleia Legislativa, votação do Governo do Estado que acaba com lista tríplice na eleição de reitor e vice-reitor. “Tem meu o apoio o projeto, que respeita o desejo da maioria”, frisa.

Por fim, o professor Gilton Sampaio, representante da governadora Fátima Bezerra no evento, assegurou que o Governo do Estado mantém compromisso de atender pleitos históricos da Uern. “O fim da lista tríplice, a autonomia financeira e a instituição do plano de Cargos e Carreiras são prioridades do governo Fátima Bezerra”, afirmou.





