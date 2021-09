Prefeitura de Mossoró disponibiliza exames gratuitos através do programa Saúde Mulher SESC

A Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró está convocando mulheres na faixa etária de 25 a 69 para realizarem o cadastro e terem acesso a ações do programa Saúde Mulher SESC. São exame preventivos e mamografias voltados à saúde da mulher disponibilizados de forma gratuita.

Para ter acesso aos exames, as mulheres precisam apenas se dirigir a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) munidas das cópias do RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. Os exames acontecerão nos meses de outubro e novembro, porém os agendamentos devem acontecer agora.

OUTUBRO ROSA

A Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher estará em Mossoró com a meta de realizar aproximadamente 4.000 atendimentos. A iniciativa faz parte da campanha “Outubro Rosa do Sesc”, que tem como objetivo chamar atenção da sociedade para a prevenção do câncer de mama.

A solenidade de abertura da unidade móvel está marcada para o dia 8 de outubro, às 18h, no Sesc Mossoró, com apoio do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejo). Contudo, o atendimento será iniciado já no dia 4 em parceria com a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que está realizando os agendamentos.

No total, serão 912 mamografias para mulheres com idades entre 50 e 69 anos, e outros 912 exames preventivos para o público entre 25 e 64 anos, além de 2.100 ações educativas em saúde feminina.

O câncer de mama representa 29,7% da incidência da doença entre as mulheres e também lidera os índices de mortalidade de localização primária, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) e Ministério da Saúde.