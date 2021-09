Mossoró antecipa a aplicação da D2 da Pfizer para quem tomou a D1 há 56 dias ou mais. O município antecipou de 12 para 8 semanas o intervalo entre as duas doses, mediante a disponibilidade do imunizante no estoque. “Essas oito semanas são 56 dias. Então, Mossoró vacina hoje o público que recebeu a sua primeira dose até o dia 30 de julho. Quem recebeu sua primeira dose da Pfizer até dia 30 de julho pode tomar a segunda dose a partir de hoje. Todos os dias vai sofrendo alterações e amanhã já podem as pessoas que tomaram a primeira dose no dia 31 de julho, ou seja, quando completa os 56 dias”, informou o coordenador.

A campanha Mossoró Vacina não para de avançar, levando doses de esperança para a população mossoroense na pandemia da Covid-19.

Desde esta quarta-feira (22), a Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), antecipou a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer para quem tomou a primeira dose há 56 dias ou oito semanas. A imunização ocorre em dois pontos de vacinação: Ginásio Municipal Pedro Ciarlini e Ginásio do SESI.

Etevaldo Lima, coordenador de imunizações, explicou que a antecipação da D2 da Pfizer é mediante o quantitativo em estoque que o município tem. A Secretaria de Saúde decidiu antecipar a vacinação da Pfizer, que antes eram de 12 semanas e passam a ser oito semanas.

“Essas oito semanas são 56 dias. Então, Mossoró vacina hoje o público que recebeu a sua primeira dose até o dia 30 de julho. Quem recebeu sua primeira dose da Pfizer até dia 30 de julho pode tomar a segunda dose a partir de hoje. Todos os dias vai sofrendo alterações e amanhã já podem as pessoas que tomaram a primeira dose no dia 31 de julho, ou seja, quando completa os 56 dias”, informou o coordenador.

O auxiliar de almoxarife Ágato ngelo de Paiva, de 31 anos, estava na expectativa de tomar a segunda dose da Pfizer e compareceu ao Ginásio Municipal um dia depois da abertura da antecipação.

“Eu estava na expectativa e monitorando. O que posso dizer é que venham e se vacinem porque é um fato importante que nós estamos passando devemos prosseguir com isso”, disse.

A confeiteira Ingrid Carla, de 32 anos, também tomou a D2 da Pfizer com a antecipação. Ela alertou ao público que tomou a primeira dose há 56 dias para não perder a oportunidade de concluir a imunização.

“Já estava há bastante tempo na expectativa. As doses são muito importantes, quem não tomou eu aconselho que venha. É muito importante e essencial que toda a população esteja 100% imunizada para que a gente volte o mais rápido possível ao nosso normal”, destacou Ingrid Carla.

Para tomar a segunda dose da Pfizer é preciso apresentar documento oficial com foto e cartão de vacina. As doses são aplicadas no Ginásio do SESI e Ginásio Municipal Pedro Ciarlini, das 8h às 16h.

Além da aplicação da D2, Mossoró Vacina continua aplicando primeira dose em adolescentes 13 anos + população geral, adolescentes 12 anos + com comorbidades e deficiências, gestantes, lactantes (amamentando bebês de até 12 meses) e puérperas (45 dias de pós-parto)

“Mossoró segue vacinando primeira dose adolescentes a partir de 13 anos + sem comorbidade, permanece a vacinação do público de 12 anos + com deficiência, comorbidade, gestantes, puérperas e lactantes. O público de 13 anos + o município trabalha com as doses que recebeu para essa finalidade. Vale destacar que não recebemos 100% das doses para concluir a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos”, ressaltou Etevaldo Lima, coordenador de imunizações.