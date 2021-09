“Mossoró verde” busca a promoção de bem-estar climático e ambiental no município

Aconteceu na tarde desta quinta-feira (23), no Parque Municipal Maurício de Oliveira, o lançamento do programa “Mossoró Verde”.

A iniciativa, da Prefeitura de Mossoró, visa melhorar as condições de arborização no município, ocupando áreas verdes na proposta de cidade sustentável. Na ocasião, o município apresentou dados acerca do programa, como objetivos e estratégias.

O programa "Mossoró Verde" busca o fortalecimento das políticas de educação ambiental; mobilização da população; promoção de bem-estar climático e ambiental; melhoria dos indicadores de sustentabilidade socioambiental do município, ações que visam gerar melhorias na qualidade de vida da população.

“Nós vamos realizar um trabalho para arborização de Mossoró que envolve a produção e distribuição de mudas para beneficiar toda a população. Além de arborizar os nossos equipamentos públicos, as pessoas ainda vão participar do processo, contribuindo, nos ajudando, levando para a sua casa uma muda para também fomentar o desenvolvimento. Nós estamos apresentando também o "Amigo Verde", uma iniciativa onde as pessoas irão ser parceiras, cuidando de praças, árvores em canteiros.”, explicou Allyson Bezerra, prefeito de Mossoró..

O planejamento do "Mossoró Verde" prevê a produção de 25 mil mudas por ano e a distribuição de 10 mil delas à população.

“Nós da Secretaria de Agricultura vamos fazer a produção de mudas e vamos executar os serviços na zona rural. Nós vamos trabalhar uma comunidade mensal e fazer, levando as mudas para cada localidade que será contemplada. A nossa produção que já abastece os parques e jardins agora chegará à zona rural”, pontuou Faviano Moreira, secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

As ações serão executadas em parceria com as secretarias municipais, dentre elas: plantio de mudas em praças, canteiros centrais, unidades básicas de saúde, escolas e outros equipamentos da Prefeitura de Mossoró.

“É um programa para arborizar a nossa cidade. Já vamos começar no domingo, iniciando as atividades na Avenida Centenária, na região da Quixabeirinha. Iremos arborizar as principais vias num trabalho constante. Vamos trabalhar com plantas frutíferas e ainda nativas para proporcionar conforto à população que também receberá mudas para realizar o plantio”, destacou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

O programa "Mossoró Verde" irá dotar em até 4 anos os canteiros centrais de vegetação nativa. “Nós vamos trabalhar com as seguintes frentes: produção, distribuição, plantio e zona rural. Nossa intenção é arborizar campo e cidade. Uma cidade mais arborizada promove melhorias na qualidade de vida e ainda a preservação da biodiversidade como um todo. A cidade mais arborizada vai ser importante para mitigar os efeitos das mudanças climáticas”, frisou Zildenice Guedes, gerente de Educação Ambiental.

A solenidade de lançamento contou com a presença do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores, representantes de universidades, entidades, instituições públicas e privadas, servidores do município e visitantes do Parque Maurício de Oliveira.

Na ocasião, ainda foi promovido plantio de mudas e apresentação cultural do poeta Antônio Francisco, destacando as nossas potencialidades naturais por meio de sua arte.