Secretaria realiza ação educativa em bares de Mossoró em comemoração aos 13 anos da Lei Seca

A blitz educativa foi promovida pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESEM), em parceria com o Departamento Rodoviário Estadual, Polícia Rodoviária Federal e agentes de trânsito. De acordo com a gerente do Departamento de Educação para o Trânsito, Maribel Oliveira, a ação teve por objetivo conscientizar a população sobre a importância de não dirigir após ingerir bebida alcoólica.

Em comemoração aos 13 anos da Lei Seca, as ações educativas da Semana Nacional de Trânsito chegaram, nesta quinta-feira (23), a bares e restaurantes do município.

A novidade foi a utilização do etilômetro, equipamento capaz de identificar se uma pessoa ingeriu álcool. A ferramenta foi usada de forma educativa para alertar os condutores sobre a responsabilidade no trânsito.

A gerente do Departamento de Educação para o Trânsito, Maribel Oliveira, destacou a importância da conscientização para salvar vidas no trânsito.

“É um trabalho educativo chamando a responsabilidade em relação a beber e não dirigir. Então, estamos realizando este trabalho conscientizando as pessoas em relação à Lei Seca. É uma ação que acontece em parceria com o DPRE e PRF, justamente para trazer essa mensagem educativa, falando da importância do comportamento seguro. Sem bebida no trânsito, sem bebida na direção”, destacou Maribel Oliveira.

A estudante Jade Vieira elogiou o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Trânsito. “É muito importante acontecer esse tipo de ação, de conscientização da população, porque estamos falando de vidas. Achei muito legal, bem didático a conversa foi bem esclarecedora. Foi a primeira vez que vi uma ação como essa, muito importante, parabéns”, comentou.

“É sempre importante o trabalho educativo porque às vezes muitas pessoas ignoram os perigos que o trânsito pode trazer. Promover esse trabalho educativo em parceria faz com que as pessoas repensem no momento em que estão fazendo o uso de álcool e vão dirigir, ou até mesmo utilizando o celular no volante. Então, aproveitamos essa oportunidade e alertamos sobre o perigo da distração, seja por causa do celular ou estresse”, enfatizou Pablo Marlon, inspetor de trânsito do município.