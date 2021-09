Prefeito toma segunda dose e convoca garotos de 12 anos + para se vacinar

O prefeito Allyson Bezerra tomou a segunda dose da vacina contra a COVID19 na manhã deste sábado, 25, no Ginásio Municipal Pedro Ciarlini, e fez a convocação das famílias para levar seus filhos com 12 anos ou mais para tomar a primeira dose da vacina contra as doenças respiratórias causadas pelo novo coronavirus. (VEJA VIDEO)

A aplicação da primeira dose acontece no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini e no Sesi até as 16h de hoje e também neste domingo, dia 26, no Ginásio de Esporte.

Ao buscar o ponto de vacinação, os adolescentes devem apresentar a seguinte documentação: originais e cópias de Certidão de nascimento ou documento com foto; Comprovante de residência (no nome do pai/mãe ou responsável). O adolescente deve estar acompanhado do pai/mãe ou responsável.CPF do pai/mãe ou responsável.

O anúncio do novo grupo foi feito na manhã de hoje no Ginásio Pedro Ciarlini pelo prefeito Allyson Bezerra.

Segunda dose

Mossoró também segue a aplicação da segunda dose da Pfizer, Coronavac/Butantan e AstraZeneca/Oxford. O prazo para tomar a segunda dose dos imunizantes Pfizer é 56 dias ou 8 semanas; da Astrazeneca/Oxford é de 85 dias e da Coronavac/Butantan é de 28 dias.

Para tomar a segunda dose é necessário apresentar apenas originais do documento com foto e cartão de vacina.