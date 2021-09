“A UERN transformou a minha vida e transforma a vida de estudantes dos 167 municípios do RN”

A deputada estadual Isolda Dantas vai realizar, na tarde desta segunda-feira (27) uma sessão solene, na câmara dos vereadores de Mossoró, em homenagem aos 53 anos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Entre os homenageados e homenageadas estarão professores dos 5 campi de pelo menos 10 faculdades e representantes de estudantes e técnicos.