“Eu prefiro que o ministro dê uma atenção especial a questão hídrica”, diz Allyson

Durante a visita do Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, a Mossoró, nesta segunda-feira (27), o prefeito Allyson Bezerra afirmou que a prioridade do município, no que cabe ao ministro, é resolver os problemas hídricos da zona rural, com a perfuração de poços. A afirmação aconteceu após o prefeito ser questionado sobre os pórticos de entrada da cidade. “A parte do saneamento e de estradas, além da perfuração de poços, essas questões são ainda mais urgentes e necessárias nesse momento”.