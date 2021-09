700 litros de leite impróprio para consumo são apreendidos em barreira sanitária, em Mossoró

Barreira sanitária realizada na manhã desta terça-feira (28), pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM), apreendeu 700 litros de leite in natura impróprio para consumo.

A fiscalização aconteceu na RN 117, altura do Posto da Polícia Rodoviária Estadual, e contou com a participação do Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária (Idiarn), da Secretaria de Estado da Tributação do Rio Grande do Norte (SET/RN) e da Guarda Civil Municipal (GCM).

A equipe do SIM informou que o leite estava sendo transportado fora da temperatura de refrigeração. A medida implica risco sanitário ao consumidor pelo fato de ser produto perecível com rápida proliferação de bactérias e contaminantes.

Além disso, não há nenhuma fiscalização na obtenção desse leite, na ordenha das vacas, questão de higiene e manipulação no momento de ordenha. O produto apreendido foi descartado no Aterro Sanitário.

Os veículos eram interceptados e verificados se estavam transportando produtos de origem animal sem registro no órgão oficial de inspeção.

Ainda durante a barreira sanitária, a equipe parou um veículo que estava transportando produtos de origem animal também fora da temperatura de refrigeração. Ele foi autuado e os produtos encaminhados novamente à distribuidora.