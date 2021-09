Maísa é contemplada com avanços em tecnologias através de programas do Governo Federal. Nesta terça-feira (28) a Prefeitura de Mossoró entregou computadores para escolas do município e antenas de telefonia, bem como sinal para acesso à internet. O programa “Wi-fi Brasil” oferta conexão via satélite para garantir internet banda larga gratuita para a comunidade rural, beneficiando unidades de saúde, segurança e escolas localizadas na Maísa. Na oportunidade, também foram entregues 100 computadores para 7 escolas e uma unidade de educação infantil do município.

Na manhã desta terça-feira (28), na comunidade da Maísa, zona rural, a Prefeitura de Mossoró participou de solenidade de entrega de computadores para escolas do município e antena de telefonia, bem como sinal para acesso à internet.

As entregas foram realizadas pelo Governo Federal e contemplam avanços em tecnologias através de programas do Ministério das Comunicações.

Na Maísa, o programa “Wi-fi Brasil” oferta conexão via satélite para garantir internet banda larga gratuita para a comunidade rural. São ações que fomentam o desenvolvimento tecnológico levando cidadania para milhares de famílias.

“É uma felicidade muito grande para nós participarmos da solenidade de entrega. Trata-se de uma reivindicação de muitos anos da comunidade da Maísa e que agora vira realidade. O sonho da antena, dos computadores representa alegrias para os moradores da comunidade. É dignidade chegando para nossa população. São os pedidos do povo de Mossoró que proporcionam desenvolvimento à zona rural. São benefícios que vão além dos computadores sendo entregues. É mais conhecimento, comunicação, informação para transformar a vida dessas pessoas”, destacou Allyson Bezerra, prefeito de Mossoró.

O acesso à internet gratuita também beneficia unidades de saúde, segurança e escolas localizadas na Maísa.

“É um sonho se tornando realidade aqui hoje na Maísa, numa grande comunidade rural. São famílias que agora contam com sinal de internet, uma torre de telecomunicações instalada e isso traz alegria para todos do assentamento. É conectividade através dos pontos aqui instalados em unidades de saúde, educação e segurança. São várias ações de conectividade para a cidade de Mossoró”, elencou o Fábio Faria, Ministro das Comunicações.

A solenidade ainda marcou a entrega de 100 computadores para 7 escolas e uma unidade de educação infantil do município. Através do programa “Computadores para Inclusão”, cerca de 1.065 jovens estudantes da rede municipal de ensino serão beneficiados com os novos equipamentos e acesso à internet.

“Estamos recebendo oito pontos de inclusão digital cobrindo toda a região da Maísa. São 100 computadores para as escolas. Um momento importante, sobretudo nesta era de pandemia, onde a tecnologia se tornou algo essencial à educação. São ações que recebemos com muita alegria. É uma entrega que garante internet para as escolas da zona rural assim como já acontece na zona urbana.”, frisou Hubeônia Alencar, secretária municipal de Educação.

Wesliane Morais, de 15 anos, aluna da Escola Municipal São Romão celebrou a chegada dos novos computadores para incrementar os estudos.

“Isso para mim representa gratidão, porque nossa escola tinha muitos alunos para poucos computadores. Graças a Deus com essa dádiva de sermos contemplados agora não vamos mais sofrer com a falta de equipamentos. Antes, ficavam dois alunos por computador. Agora, o acesso ficará mais fácil, livre. A nossa escola tem internet nas salas de aula e ficará tudo melhor para nós”, comentou a estudante do 9º ano do ensino fundamental.

Os novos equipamentos associados ao acesso à internet possibilitam ofertar melhorias aos alunos, fortalecendo as estratégias de ensino e aprendizagem.

“É muito importante, pois hoje estamos vivenciando um momento onde a tecnologia chegou e com as aulas remotas se torna indispensável o uso dos meios digitais. Na nossa escola há crianças que nunca acessaram um computador. Foi muito útil e viável a entrega dos equipamentos. As crianças estão felizes, vão adquirir conhecimento para o desenvolvimento escolar. Um benefício que se estende até as casas onde os pais também vão poder aprender com os filhos a manusear os computadores”, Lidiane Menezes, diretora da Escola Municipal Professor Maurício de Oliveira.

Escolas contempladas | Programa "Computadores para Inclusão":

Escola Municipal Prof. Maurício de Oliveira

Escola Municipal São Romão

Escola Municipal Genildo Miranda

Escola Municipal Elias Salem

Escola Municipal Antônio Mendonça

Escola Municipal Prof. Neci Campos

Escola Municipal Francisco França

Unidade de Educação Infantil Tia Aldanisa