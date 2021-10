Av. Rio Branco será interditada para conserto de vazamento próximo a Parque da Criança

A Caern informou que vai aproveitar o feriado de 30 de Setembro para retirar vazamento no cruzamento da Avenida Rio Branco, com a Auta de Souza, na altura do Parque da Criança, em Mossoró.

Segundo a Companhia, o objetivo de realizar a interdição no feriado é minimizar transtornos ao trânsito, já que a tendência é que haja menos motoristas trafegando pelo local.

A partir das 7h30 será interditada uma das faixas sentido Santo Antônio/Centro. O serviço será realizado durante a manhã. Após o conserto do vazamento será feita a reposição da pavimentação.

A recomendação é que os motoristas evitem o trecho. É possível trafegar pela área, por vias alternativas.