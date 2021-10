Vacinação em Mossoró acontece no Ginásio Pedro Ciarline durante feriado de 30 de setembro

A vacinação vai acontecer das 8h às 16h no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini. Na sexta-feira (01), a vacinação da Covid retorna para o Ginásio do SESI. Seguem sendo vacinados adolescentes de 12 anos + e também continua a imunização com a dose de reforço para os idosos com 70 anos +.