Prefeitura de Mossoró prepara programação cultural gratuita para o feriado da liberdade

A partir das 18h, no Partage Shopping, a Cia Bela Trupe de Teatro fará a última apresentação da esquete “Marca de Mossoroense”. Já às 19h, a Fanfarra Independente de Mossoró (FIM) se apresenta na Estação das Artes Elizeu Ventania. A programação cultural continua na Praça Cícero Dias, localizada em frente do Teatro Municipal. A cantora Katharina Gurgel se apresenta com o show em homenagem à vida e carreira de Gal Costa. A apresentação começa a partir das 20h e também é aberta ao público.

Nesta quinta-feira, 30 de setembro, feriado municipal da Liberdade, Mossoró terá programação cultural gratuita em três pontos da cidade com teatro, música e artes visuais. Os eventos são apoiados pela Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A partir das 18h, no Partage Shopping, a Cia Bela Trupe de Teatro fará a última apresentação da esquete “Marca de Mossoroense”, dentro da programação da Exposição Auto da Liberdade Memórias, que ficou em cartaz de 1º a 30 de setembro. A esquete aborda os quatro atos libertários de Mossoró contados por atrizes e atores que interpretam Celina Guimarães, Ana Floriano, o prefeito Rodolfo Fernandes e um escravo. Yasmim Duarte interpreta Ana Floriano, Rayssa Fernandes faz o papel de Celina Guimarães, Júnior Félix se apresenta como Rodolfo Fernandes e Adriano Duarte interpreta um escravo. A esquete conta com músicas de Cacau Monteiro e de Danilo Guanaes. A Exposição Auto da Liberdade Memórias é realizada pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com o shopping.

Já às 19h, a Fanfarra Independente de Mossoró (FIM) se apresenta na Estação das Artes Elizeu Ventania. O grupo fará um show com repertório repleto de músicas que são sucessos do momento e clássicos nos mais variados gêneros musicais para manter a tradição que já existe há 26 anos. O grupo preparou um repertório com sucessos atuais de piseiro, canções que marcaram épocas no pop rock nacional, axé, pagode e baladas internacionais. A apresentação é aberta ao público. A iniciativa é da Fanfarra Independente de Mossoró com apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

“Teremos uma apresentação bastante eclética, vamos misturar bastantes ritmos. Temos reggae, pisadinha, bossa, nós temos músicas antigas. A situação está muito difícil, mas vamos tentar alegrar a galera de Mossoró e de outras cidades. Convido o povo a participar desse evento cultural da nossa cidade no dia 30 de setembro, às 19h, na Estação”, convidou o instrutor percussivo da FIM, Mário Costa.

A programação cultural continua na Praça Cícero Dias, localizada em frente do Teatro Municipal. A cantora Katharina Gurgel se apresenta com o show “Vaca Profana”, em homenagem à vida e carreira de Gal Costa. A apresentação começa a partir das 20h e também é aberta ao público. O show terá participação da cantora mossoroense Bia Gurgel, que é filha de Katharina e participou do reality The Voice Kids. O projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc da Prefeitura de Mossoró por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

No dia 30 de setembro de 1883, cinco anos antes da Lei Áurea, Mossoró libertou os escravos. O pioneirismo de liberdade é um dos principais atos da história de Mossoró, que há 20 anos os artistas da terra encenam no espetáculo Auto da Liberdade para milhares de pessoas. Porém, a pandemia da Covid-19 inviabilizou a realização do espetáculo Auto da Liberdade no ano passado e em 2021.