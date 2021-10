Prefeitura distribui mudas do “Mossoró Verde” à população nas sextas e sábados. O programa visa à arborização da cidade para proporcionar melhorias nas dimensões ambiental e climática. Os interessados podem receber as mudas no Parque Municipal Professor Maurício de Oliveira, das 8h às 11h. O programa “Mossoró Verde” tem a meta de produção de 25 mil mudas por ano, das quais 10 mil serão distribuídas à população e as demais serão plantadas na cidade.

A distribuição de mudas à população é uma das ações previstas no programa “Mossoró Verde”. A ação é realizada todas as sextas-feiras e sábados, das 8h às 11h, no Parque Municipal Professor Maurício de Oliveira.

O programa da Prefeitura de Mossoró visa à arborização da cidade para proporcionar melhorias nas dimensões ambiental e climática.

O programa “Mossoró Verde” tem a meta de produção de 25 mil mudas por ano. “Deste total serão distribuídas 10 mil mudas à população e o plantio de 15 mil mudas por toda cidade. É um trabalho muito importante em parceria com a população. Desde que lançamos o programa nós estamos tendo o retorno da população que quer uma cidade verde, arborizada, que seja uma referência”, explicou Zildenice Guedes, gerente de Educação Ambiental.

“Nós temos espécies disponíveis para o plantio em quintais, calçadas. Iremos orientar as pessoas no ato da distribuição das mudas”, acrescentou Zildenice Guedes.

A distribuição acontece mediante um simples cadastro realizado. “O cadastro funciona da seguinte forma: nós anotamos nome completo, endereço, telefone para contato e o tipo de muda entregue”, explicou Dayanne Vieira, estagiária.

A iniciativa busca alcançar as diretrizes de dois importantes instrumentos internacionais que têm orientado as cidades para a promoção do Desenvolvimento Sustentável: a Agenda 2030 e a Nova Agenda Urbana.