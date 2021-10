Vacinação antirrábica nos bairros de Mossoró começa no dia 8 outubro; Dia D será em 13 de novembro. O diretor administrativo do Centro de Zoonoses, João Paulo Silva Lopes explicou que a partir do dia 8, a cada sexta-feira, as equipes serão instaladas em pontos diferentes para vacinar cães e gatos, sempre divididas em 25 locais. “Precisamos chamar a atenção dos proprietários de cães e gatos para a importância de vacinar seus animais contra a raiva, para garantir a saúde dos pets”, reforçou. Já no Dia D, a vacinação será desenvolvida simultaneamente em todos os bairros de Mossoró com a instalação de mais de 60 pontos.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Mossoró anunciou que o dia "D" de vacinação contra a raiva em Mossoró acontecerá no dia 13 de novembro.

Nesta data a vacinação de cães e gatos será desenvolvida simultaneamente em todos os bairros de Mossoró com a instalação de mais de 60 pontos.

Durante o feriado de ontem (30), nos dois postos de vacinação instalados no bairro Santo Antônio, a participação foi considerada intensa.

Segundo dados do Centro de Controle de Zoonoses, foram vacinados 541 animais entre cães e gatos. A vacinação aconteceu das 7h30 às 12h30, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Joaquim Saldanha, localizada na Estrada da Raiz, e na Praça do Livro, nas proximidades do SENAI.





VACINAÇÃO NOS BAIRROS

A partir do próximo dia 8 de outubro, a campanha de vacinação antirrábica em Mossoró será intensificada com a instalação de 25 pontos de vacinação em bairros distintos. A ação visa estimular e facilitar o acesso à imunização contra a raiva destinada a cães e gatos.

O diretor administrativo do Centro de Zoonoses, João Paulo Silva Lopes explicou que a partir do dia 8, a cada sexta-feira, as equipes serão instaladas em pontos diferentes para vacinar cães e gatos, sempre divididas em 25 locais. “Precisamos chamar a atenção dos proprietários de cães e gatos para a importância de vacinar seus animais contra a raiva, para garantir a saúde dos pets”, reforçou.

A campanha antirrábica em Mossoró teve início no último dia 13 de setembro e se estenderá até dezembro. Está acontecendo diariamente na sede do Centro de Controle de Zoonoses, na Rua Dr. Moisés da Costa Lopes, 48, bairro Nova Betânia. A campanha está sendo desenvolvida também, com várias equipes de vacinação na zona rural.